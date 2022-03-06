Про це 6 березня заявив колишній заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ Аркадій Вашутін.

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Своїм мовчанням ви стаєте спільниками тирана, який зійшов з розуму, учасниками найважчих злочинів проти людства,

– сказав генерал-лейтенант запасу.

"Сьогодні боляче дивитися, як російські збройні сили розстрілюють з артилерії та авіації громадян України, у першу чергу дітей, жінок і літніх людей. Бомблять російськомовні міста: Миколаїв, Херсон, Маріуполь, Бердянськ, Одеса. Воюють з народом України не із ЗСУ", – продовжив "Сибіряк".

Путінський режим впаде

Аркадій Вашутін звернувся до російських військових, зазначивши, що путінський режим впаде. Він наголосив, що тим, "хто виконував злочинні накази, буде стидно дивитися українцям в очі".

Ви будете усвідомлювати, що є учасниками вбивства українського народу,

– наголосив офіцер.

Хто такий Аркадій Вашутін Генерал-лейтенант запасу Аркадій Вашутін – справжній сибіряк, бойовий льотчик бомбардувальника Су-24М. Він тривалий час служив на заході Україні, тому казки про націоналістів і бандерівців завжди викликали у нього сміх.



Офіцер за національністю росіянин, народився у Новосибірську. Все життя розмовляв російською, однак ніколи не чув докорів через мову. Для генерал-лейтенанта запасу українська держава стала рідним домом.

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