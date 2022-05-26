Вы воспринимаете нашу борьбу за свободу как собственную, – Зеленский обращается к латвийскому Сейма
26 мая 2022 , 14:15Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский выступает с обращением в Сейма Латвии. Глава государства поблагодарил латвийский народ за поддержку в войне с Россией.
Глава государства во время обращения поблагодарил за всю оказанную помощь как от правительства Латвии, так и от обычных граждан. Обращение Владимира Зеленского транслировали в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.
Интересно Австрия будет лечить тяжелораненых украинских военных, – Зеленский