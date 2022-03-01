Вы же не дешевые пропагандисты, – бывший шеф Лаврова призвал дипломатов Кремля уйти в отставку

Бывший глава МИД России Андрей Козырев призвал российских дипломатов подавать в отставку. Сейчас ведь просто нельзя поддерживать войну России в Украине.

Соответствующее обращение, сообщает 24 канал, Козырев опубликовал в своем твиттере. И показал россиянам пример: как на конференции ООН по правам человека европейские и американские дипломаты во время выступления Сергея Лаврова просто вышли из зала.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Экс-глава МИД России призвал дипломатов Кремля подавать в отставку

Бывший глава министерства иностранных дел России и депутат Думы Андрей Козырев призвал российских дипломатов подавать в отставку – в знак протеста против войны России в Украине.

Уважаемые дипломаты России! Вы ведь профессионалы, а не дешевые пропагандисты. Сейчас просто нельзя поддерживать кровавую войну в Украине,

– написал он.

И в пример правильного поведения опубликовал видео, как международные дипломаты в Женеве покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением действующего министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

К слову:

Когда Козырев возглавлял МИД России (речь идет о 1990 – 1996 годах), какое-то время Лавров у него был заместителем. Сам экс-дипломат с 2012 проживает в США.

И не удивительно. Он ведь заявлял, что Россия не может победить Украину, и в конце концов вынуждена будет смириться с неизбежным поражением и выплатами репараций – "как Германия после Второй мировой войны".

Путину, конечно, нерадостно было такое слышать. Но именно это его и ждет. Вне всякого сомнения.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!