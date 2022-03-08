Вы знаете, что такое свобода, а мы показываем, что такое борьба за нее – Зеленский к американцам

8 марта 2022 , 12:46
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Источник:

ABC News

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам США. Он призвал их помогать Украине в сложное время.

Президент призвал американцев поддерживать Украину не только на словах. Об этом глава государства сказал в интервью.

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Вы знаете, что такое свобода, но когда вы теперь смотрите на нас, можете хорошо понять, что такое борьба за свободу и как много она значит,
– сказал Зеленский.

Политик обратился к американцам с призывом предпринять конкретные шаги. "Сделайте это, если понимаете, что значит свобода", – в тот момент Зеленский даже не сдержал крика. Он подчеркнул, что тогда мы победим вместе со всем миром.

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Автор: Софія Мінджоса