Вы знаете, что такое свобода, а мы показываем, что такое борьба за нее – Зеленский к американцам
Источник:ABC News
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам США. Он призвал их помогать Украине в сложное время.
Президент призвал американцев поддерживать Украину не только на словах. Об этом глава государства сказал в интервью.
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Вы знаете, что такое свобода, но когда вы теперь смотрите на нас, можете хорошо понять, что такое борьба за свободу и как много она значит,
– сказал Зеленский.
Политик обратился к американцам с призывом предпринять конкретные шаги. "Сделайте это, если понимаете, что значит свобода", – в тот момент Зеленский даже не сдержал крика. Он подчеркнул, что тогда мы победим вместе со всем миром.
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