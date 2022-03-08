Президент закликав американців підтримувати Україну не лише на словах. Про це глава держави сказав у інтерв'ю.

До теми Ми будемо першими, ви станете наступними, – Зеленський про закриття неба

Ви знаєте, що таке свобода, але коли ви тепер дивитеся на нас, то можете добре зрозуміти, що таке боротьба за свободу і як вона багато значить,

– сказав Зеленський.

Політик звернувся до американців із закликом зробити конкретні кроки. "Зробіть це, якщо розумієте, що означає свобода", – у той момент Зеленський навіть не стримав крику. Він наголосив, що тоді ми переможемо разом з усім світом.

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