Вы – движущая сила перемен, – Порошенко трогательно поздравил украинцев с Днем молодежи

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан с Международным днем молодежи и пожелал им вдохновения, уверенности и решительности.

Об этом глава государства написал в своем Facebook.

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"Желание воплощать свои мечты и идеи и изменять будущее – неизменный спутник молодости. Будьте решительными, уверенными в собственных силах и вдохновленными! Вы – движущая сила изменений в Украине, и именно вам решать, какой будет наша страна", – подчеркнул Порошенко.

Отметим, ежегодно 12 августа мировая общественность отмечает Международный день молодежи. Он провозглашен в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1999 года, которая приняла рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи (Лиссабон, 8-12 августа 1998).