Порошенко трогательно поздравил оккупированную Ялту с Днем города

Президент Украины Петр Порошенко назвал город жемчужиной Крыма и выразил свои надежды на то, что скоро над ним будет поднят сине-желтый флаг.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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Волшебная Ялта – настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым – настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму будет поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України ні слава, ні воля",

– заявил Порошенко.

Добавим, что 9 августа Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить на следующую сессию Генеральной ассамблеи ООН новую резолюцию относительно оккупированного Крыма. Он подчеркнул, что Украина продолжает бороться за деоккупацию полуострова и за права и свободы крымскотатарского народа.