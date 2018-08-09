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"Крым – это Украина" Порошенко поручил подготовить для ООН новую резолюцию

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Порошенко поручил подготовить для ООН еще одну резолюцию по Крыму
Порошенко поручил подготовить для ООН еще одну резолюцию по Крыму / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить на следующую сессию Генеральной ассамблеи ООН новую резолюцию по оккупированному Крыму.

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook.

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"Сегодня мир отмечает Международный день коренных народов мира. Для Украины эта дата – напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства", – отметил Президент.

Он подчеркнул, что Украина продолжает бороться за деоккупацию Крыма и за права и свободы крымскотатарского народа.

Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма. Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар, поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым – это Украина!"
– подчеркнул Порошенко.

Напомним, 17 июля Президент Петр Порошенко дал поручение украинским дипломатам подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций о статусе Крыма.

Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект ООН Аннексия Крыма Новости Крыма Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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