"Крым – это Украина" Порошенко поручил подготовить для ООН новую резолюцию

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить на следующую сессию Генеральной ассамблеи ООН новую резолюцию по оккупированному Крыму.

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook.

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"Сегодня мир отмечает Международный день коренных народов мира. Для Украины эта дата – напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства", – отметил Президент.

Он подчеркнул, что Украина продолжает бороться за деоккупацию Крыма и за права и свободы крымскотатарского народа.

Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма. Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар, поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым – это Украина!"

– подчеркнул Порошенко.

Напомним, 17 июля Президент Петр Порошенко дал поручение украинским дипломатам подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций о статусе Крыма.