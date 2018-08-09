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"Крим – це Україна": Порошенко доручив підготувати для ООН нову резолюцію

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Порошенко доручив підготувати для ООН ще одну резолюцію по Криму
Порошенко доручив підготувати для ООН ще одну резолюцію по Криму / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко доручив підготувати на наступну сесію Генеральної асамблеї ООН нову резолюцію по окупованому Криму.

Про це глава держави повідомив у своєму Facebook.

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"Сьогодні світ відзначає Міжнародний день корінних народів світу. Для України ця дата – нагадування про долю кримських татар, які нині живуть в умовах російської окупації та переживають утиски та знущання", – зазначив Президент.

Він підкреслив, що Україна продовжує боротися за деокупацію Криму та за права і свободи кримськотатарського народу.

Я дав доручення дипломатам готувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН, щоб зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму. Генасамблея вже неодноразово підтримала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар, тож позиція цивілізованого світу залишається незмінною: "Крим – це Україна"!
– наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 17 липня Президент Петро Порошенко дав доручення українським дипломатам підготувати проект резолюції Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй щодо статусу Криму.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Анексія Криму Новини Криму ООН Законопроект
Джерело: 24 Канал
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