"Крим – це Україна": Порошенко доручив підготувати для ООН нову резолюцію
Президент України Петро Порошенко доручив підготувати на наступну сесію Генеральної асамблеї ООН нову резолюцію по окупованому Криму.
Про це глава держави повідомив у своєму Facebook.
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"Сьогодні світ відзначає Міжнародний день корінних народів світу. Для України ця дата – нагадування про долю кримських татар, які нині живуть в умовах російської окупації та переживають утиски та знущання", – зазначив Президент.
Він підкреслив, що Україна продовжує боротися за деокупацію Криму та за права і свободи кримськотатарського народу.
Я дав доручення дипломатам готувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН, щоб зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму. Генасамблея вже неодноразово підтримала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар, тож позиція цивілізованого світу залишається незмінною: "Крим – це Україна"!
– наголосив Порошенко.
Нагадаємо, 17 липня Президент Петро Порошенко дав доручення українським дипломатам підготувати проект резолюції Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй щодо статусу Криму.