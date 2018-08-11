Порошенко зворушливо привітав окуповану Ялту із Днем міста

Президент України Петро Порошенко назвав місто перлиною Криму та висловив свої сподівання про те, що скоро над ним замайорить синьо-жовтий прапор.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

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Чарівна Ялта – справжня перлина Криму. Як і Крим – справжня перлина Української Держави. Впевнений, що у Ялті та по всьому Криму замайорить синьо-жовтий стяг та лунатиме горде "Ще не вмерли України ні слава, ні воля",

– заявив Порошенко.

Додамо, що 9 серпня Президент України Петро Порошенко доручив підготувати на наступну сесію Генеральної асамблеї ООН нову резолюцію по окупованому Криму. Він підкреслив, що Україна продовжує боротися за деокупацію півострова та за права і свободи кримськотатарського народу.