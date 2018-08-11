11:01
11 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 12°C
  • неділя
    26°C 16°C
  • понеділок
    27°C 12°C
  • вівторок
    32°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, 10 серпня
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, 10 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко зворушливо привітав окуповану Ялту із Днем міста

555 Читать новость на русском
Порошенко привітав Ялту із "днем народження"
Порошенко привітав Ялту із "днем народження" / фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко назвав місто перлиною Криму та висловив свої сподівання про те, що скоро над ним замайорить синьо-жовтий прапор.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Це не екологічна катастрофа: що насправді відбувається в Криму

Чарівна Ялта – справжня перлина Криму. Як і Крим – справжня перлина Української Держави. Впевнений, що у Ялті та по всьому Криму замайорить синьо-жовтий стяг та лунатиме горде "Ще не вмерли України ні слава, ні воля",
– заявив Порошенко.

Додамо, що 9 серпня Президент України Петро Порошенко доручив підготувати на наступну сесію Генеральної асамблеї ООН нову резолюцію по окупованому КримуВін підкреслив, що Україна продовжує боротися за деокупацію півострова та за права і свободи кримськотатарського народу.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Петро Порошенко Анексія Криму
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Война ничего не списала: луганчане застряли в "республике" из-за кредитов
сьогодні, 08:41 Война ничего не списала: луганчане застряли в "республике" из-за кредитов
Ольга Черненко
Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
10 серпня, 22:01 Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
Альфред Кох
"Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору
10 серпня, 20:02 "Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору
Борис Немировський
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
10 серпня, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого
10 серпня, 19:01 У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого
Катерина Петренко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Жахливе самогубство ледь не сталося на Одещині
6 листопада 2016 , 12:26
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Яремченко: В "Карпатах" більше тренерів, ніж гравців
 18 червня 2016 , 16:50
Коноплянка сьогодні дебютує у "Шальке", – ЗМІ
 9 вересня 2016 , 09:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук