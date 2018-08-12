Ви – рушійна сила змін, – Порошенко зворушливо привітав українців із Днем молоді

Президент України Петро Порошенко привітав громадян з Міжнародним днем молоді і побажав їм натхнення, впевненості та рішучості.

Про це глава держави написав у своєму Facebook.

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"Бажання втілювати свої мрії та ідеї і змінювати майбутнє – незмінний супутник молодості. Будьте рішучими, впевненими у власних силах та натхненними! Ви – рушійна сила змін в України, і саме вам вирішувати, якою буде наша країна", – наголосив Порошенко.

Зазначимо, щороку 12 серпня світова громадськість відзначає Міжнародний день молоді. Він проголошений згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1999 року, що ухвалила рекомендації Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді.