Ви – рушійна сила змін, – Порошенко зворушливо привітав українців із Днем молоді
Президент України Петро Порошенко привітав громадян з Міжнародним днем молоді і побажав їм натхнення, впевненості та рішучості.
Про це глава держави написав у своєму Facebook.
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"Бажання втілювати свої мрії та ідеї і змінювати майбутнє – незмінний супутник молодості. Будьте рішучими, впевненими у власних силах та натхненними! Ви – рушійна сила змін в України, і саме вам вирішувати, якою буде наша країна", – наголосив Порошенко.
Зазначимо, щороку 12 серпня світова громадськість відзначає Міжнародний день молоді. Він проголошений згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1999 року, що ухвалила рекомендації Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді.
Джерело: 24 канал
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