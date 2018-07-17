Вы выглядели, как раскисшая вермишель, – раздраженный Шварценеггер обратился к Трампу

Известный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер жестко раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

16 июля в Хельсинки состоялась первая двусторонняя встреча между Трампом и Путиным.

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После двух часов переговоров оба президента вышли на совместную пресс-конференцию. Никаких конкретных результатов встречи они не объявили.

Такая "бесхребетность" президента США очень разозлила известного американского актера и бодибилдера Арнольда Шварценеггера.

Видеообращение, в котором он беспощадно раскритиковал Трампа, экс-губернатор Калифорнии обнародовал в своем Twitter.

Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было позорно. Вы выглядели, как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи, или что-то вроде того,

– иронизировал Шварценеггер.

По его словам, Трамп предал американскую разведку, юридическую систему и "самое главное свою страну".

"Вы – президент США, вы не должны этого делать. Что с вами случилось?" – риторически спросил актер, напомнив Трампу встречу Рейгана с генсеком СССР Михаилом Горбачевым.