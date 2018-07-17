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Ви виглядали, як розкисла вермішель, – роздратований Шварценеггер звернувся до Трампа

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Шварценеггер розкритикував поведінку Трампа
Шварценеггер розкритикував поведінку Трампа / Фото із відкритих джерел

Відомий американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнеггер жорстко розкритикував виступ президента США Дональда Трампа на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним.

16 липня у Гельсінкі відбулась перша двостороння зустріч між Трампом та Путіним.

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Після двох годин переговорів обидва президенти вийшли на спільну прес-конференцію. Жодних конкретних результатів зустрічі вони не оголосили.

Така "безхребетність" президента США неабияк роздратувала відомого американського актора та бодібілдера Арнольда Шварценеггера.

Відеозвернення, в якому він нещадно розкритикував Трампа, екс-губернатор Каліфорнії оприлюднив у своєму Twitter.

Президенте Трамп, я щойно подивився вашу прес-конференцію з президентом Путіним. Це було ганебно. Ви виглядали, як маленька розкисла макаронина, як маленький фанат. Я питав себе, коли ви попросите у нього автограф або селфі, чи щось на зразок того,
– іронізував Шварценеггер.

За його словами, Трамп зрадив американську розвідку, юридичну систему і "найголовніше свою країну".

"Ви – президент США, ви не повинні цього робити. Що з вами сталося?" – риторично запитав актор, нагадавши Трампові зустріч Рейгана з генсеком СРСР Михайлом Горбачовим.

 

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Володимир Путін Назар Холодницький Арнольд Шварценеггер Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
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