Выбиты окна и двери: как выглядит разбитая больница в Житомире

Прошедшие сутки в Житомире были крайне тяжелыми. Враг ударил авиацией по гражданской инфраструктуре, в частности, в больницу и роддом.

В ГСЧС заявили, что по состоянию на 2 марта 07:00 подтверждена гибель двух человек, еще 16 – получили травмы.

Важно В Житомире от авиаудара погибли 2 человека, 16 пострадали

В сети обнародовали кадры последствий обстрелов оккупантов, в частности показали, как выглядит Житомирская городская больница №2 после авиаудара.

Как выглядит разбитая больница в Житомире / Фото Суспільне Житомир

Авиаудар по Житомиру: главное

Примерно в 22:30 из-за угрозы обстрела в городе объявили воздушную тревогу. Всех жителей призвали спрятаться в укрытиях.

Уже в 23:00 в Житомире прогремел мощный взрыв. Это случилось недалеко от многоквартирных домов мирных жителей в районе Богуния.

Впоследствии стало известно, оккупанты ударили с помощью ракет "Калибр" по базе десантников из 95 ОДШБр. В результате загорелись жилые дома.

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