Выбиваем из-под российской военщины ее экономику, – Кулеба

Из-за полномасштабной войны против Украины Россия получила тысячи санкций от всего мира. Это усложнит финансирование армии оккупантов.

Об этом 12 марта сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинцы смогли подорвать базу русской военной машины под названием российская экономика.

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"Благодаря мощным санкциям и работе с зарубежными компаниями, работавшими в России, мы выбиваем из-под российской военщины ее основу. Ее экономику", – сказал Кулеба.

Давление будут продолжаться

Министр рассказал, что санкции имеют далеко идущие последствия и для общественных настроений россиян, и для экономической основы агрессии. Он заверил, что Украина будет продолжать давление.

Применим новые санкции против российских олигархов и политиков и российской экономики. Мы не остановимся, пока не погасим этот агрессивный ядерный реактор,

– заявил Кулеба.

Обращение Дмитрия Кулебы: смотрите видео