"Выбор между бизнесом и жизнью": Зеленский рассказал об отношениях между Украиной и Францией

Президент Владимир Зеленский рассказал, что отношения между Украиной и Францией улучшились и стали теплее.

Владимир Зеленский считает, что отношения между государствами изменились из-за его личного контакта с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Важно Марин Ле Пен когда-то признает, что ошиблась – Зеленский

"Думаю, что ему (Макрону – 24 канал) очень-очень непросто, потому что большое количество бизнеса во Франции ориентировано было на деньги и отношения с Россией. Было – сейчас уже меньше", – отметил Зеленский.

По мнению президента Украины, это связано с историей России во Франции и наоборот. Кроме того, известно, что российская элита любит Ниццу, Канны, имеет свои яхты и виллы.

"Все понимают влияние российских денег, олигархов и бизнеса. Но так получилось, что президент Макрон и Франция должны выбирать между этим бизнесом, деньгами и борьбой за свободу, права людей, справедливость и просто за жизнь", – подытожил Владимир Зеленский.

Мнение эксперта – выигрывает ли Макрон выборы во Франции: смотрите видео