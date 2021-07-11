Предварительно партия получила более трети голосов. На момент закрытия участков явка на выборах превысила 48%.

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Партия президента лидирует на выборах в парламент

По предварительной информации ЦИК Молдовы, больше всего голосов набрали три партии:

39,97% голосов – партия "Действие и солидарность";

33,97% – блок "коммунисты и социалисты";

10,91% – партия "Шор".

В ЦИК сообщили, что это данные после обработки 25% протоколов с избирательных участков.

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