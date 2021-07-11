Попередньо партія отримала понад третину голосів. На момент закриття дільниць явка на виборах перевищила 48%.

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За попередньою інформацією ЦВК Молдови, найбільше голосів набрали три партії:

39,97% голосів – партія "Дія і солідарність";

33,97% – блок "комуністи і соціалісти";

10,91% – партія "Шор".

У ЦВК повідомили, що це дані після обробки 25% протоколів з виборчих дільниць.

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