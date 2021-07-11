Попередньо партія отримала понад третину голосів. На момент закриття дільниць явка на виборах перевищила 48%.

Зауважте На виборах у Молдові за "правильне" голосування наливають по келиху пива

Партія президентки лідирує на виборах до парламенту

За попередньою інформацією ЦВК Молдови, найбільше голосів набрали три партії:

  • 39,97% голосів – партія "Дія і солідарність";
  • 33,97% – блок "комуністи і соціалісти";
  • 10,91% – партія "Шор".

У ЦВК повідомили, що це дані після обробки 25% протоколів з виборчих дільниць.

Парламентські вибори у Молдові: що відомо

  • Дострокові вибори до парламенту у Молдові відбулись 11 липня 2021 року. У них взяли участь 20 політичних партій, два передвиборчих блоки і незалежний кандидат.
  • Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня розпустила парламент. Саме тоді призначила вибори.
  • Проти цього рішення виступав експрезидент Молдови – проросійський Ігор Додон.
  • Розпуск та так звана "чистка" парламенту була однією з передвиборчих обіцянок пані Санду.