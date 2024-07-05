Выборы в Британии: главный претендент на пост премьера сделал заявление, Сунак признал поражение

В Великобритании 4 июля состоялись досрочные выборы в парламент, где, по данным экзит-полов, победу одерживает Лейбористская партия. На это уже отреагировал глава партии Кир Стармер.

Именно кандидатуру Кира Стармера рассматривают как главного претендента на пост главы британского правительства. Нынешний премьер-министр Риши Сунак уже отреагировал на свое поражение.

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Как Кир Стармер отреагировал на результаты экзит-полов

Кир Стармер после объявления результатов экзит-полов, удобно устроившись в своем кресле в северном Лондоне, заявил, что вечером 4 июля, люди в британской столице и по всей стране высказались, что они хотят перемен.

Вы проголосовали, теперь пришло время для нас сделать это,

– сказал Стармер.

Он добавил, что Соединенное Королевство снова чувствует "солнечный свет надежды".

"Солнечный свет надежды, сначала бледный, но с каждым днем становится все сильнее. Снова сияет на страну с возможностью после 14 лет (руководства Тори в британском парламенте – 24 Канал) вернуть свое будущее", – отметил претендент на должность главы британского правительства.

Журналисты Bloomberg также отметили, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс стал первым министром в правительстве премьер-министра Риши Сунака, который уступил свое место лейбористам. Шаппс является одним из нескольких высокопоставленных министров, которые, как ожидается, 5 июля покинут парламент.

До этого в пользу либеральных демократов потерял свое место британский министр юстиции Алекс Чалк.

Что сказал Суна о поражении на выборах

Нынешний премьер-министр Британии Риши Сунак признал свое поражение во время подсчета голосов. Глава британского правительства сказал, что Лейбористская партия выиграла эти выборы, и я "позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой".

Сунак также сказал, что его партия столкнулась с "трудной ночью", и он берет на себя полную ответственность за результаты.

Сегодня вечером британский народ вынес отрезвляющий вердикт... и я беру ответственность за потерю. Многим хорошим, трудолюбивым кандидатам от Консервативной партии, которые сегодня проиграли... мне жаль,

– отметил Сунак.

В то же время он также заявил, что в вопросе поддержки Украины с выборами в британский парламент ничего не изменится, ведь наше государство поддерживают обе партии Соединенного Королевства.

Стоит отметить, что уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании.