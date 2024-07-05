С нетерпением жду совместной работы, – Зеленский поздравил лейбористов с победой на выборах

Владимир Зеленский поздравил Лейбористскую партию и ее руководителя Кира Стармера с победой на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Украинский глава выразил надежду на продолжение работы с новым британским правительством

Зеленский также поблагодарил Риши Сунака, партия которого проиграла выборы, за ту поддержку, что он оказал нашей войне за время премьерства. Об этом президент Украины написал в соцсети Х, ранее известной как твитер, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о победе лейбористов в Британии

Владимир Зеленский отметил, что победа Лейбористской партии Великобритании и Кира Стармера на выборах была убедительной.

В то же время глава государства заверил, что Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками, а также продолжать защищать и продвигать наши общие ценности – жизни, свободу и международный порядок, основанный на правилах.

Желаю новому правительству всяческих успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Великобритании на мировой арене. С нетерпением жду тесную совместную работу над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности,

– написал президент.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Риши Сунака за неизменную поддержку от правительства Великобритании под его руководством.

"Танки Challenger, ракеты Storm Shadow, тренировки наших пилотов на F-16 и первое двустороннее соглашение по безопасности – это лишь некоторые из наших совместных достижений, которые Украина никогда не забудет. Спасибо, Риши!" – отметил Зеленский.

Стоит отметить, что уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании. Он станет седьмым лейбористом во главе правительства за последнюю сотню лет.