Зеленський також подякував Ріші Сунаку, партія якого програла вибори, за ту підтримку, які він надав нашій війні за часи прем'єрства. Про це президент України написав у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про перемогу лейбористів у Британії

Володимир Зеленський наголосив, що перемога Лейбористської партії Великої Британії та Кіра Стармера на виборах була переконливою.

Водночас глава держави запевнив, що Україна та Британія були й залишатимуться надійними союзниками, а також продовжуватимуть захищати й просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах.

Бажаю новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки,

– написав президент.

Окрім того, український лідер подякував Ріші Сунаку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом.

"Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода – це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде. Дякую, Ріші!" – зазначив Зеленський.

Варто зазначити, що уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем'єр-міністром Великої Британії. Він стане сьомим лейбористом на чолі уряду за останню сотню років.