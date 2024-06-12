"20 лет живет благодаря обещаниям": почему Орбан потерпел удар на европейских выборах

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" на выборах в Европарламент получила худший в своей истории результат. Дело в том, что венгры понимают его неспособность выполнять свои обещания.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, в обществе Венгрии есть запрос на смену элит.

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Риторика Орбана больше не действует

Максим Джигун отметил, что Орбан в венгерской политике уже примерно 20 лет. Венгры уже устали от его политики. Внутри общества Венгрии сейчас есть понимание, что демократическая страна не может десятилетиями жить под властью одного политика, который не адаптируется как к изменениям в своей стране, так и в мире.

Это человек, который посидел во всех высоких, красивых креслах своего государства, который 20 лет живет благодаря обещаниям, дешевым европейским кредитам, коррупционным нефтегазовым ресурсам со стороны России и атомной энергетики, которую им так же россияне строят. Поэтому рано или поздно неспособность отвечать своим заявлениям дает о себе знать,

– считает он.

В то же время оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра получила почти 30% избирателей и претендует на 7 мандатов. Это свидетельствует о том, что запрос на смену элит есть и внутри Венгрии.

"Однако это не означает абсолютно, что Орбан резко пошатнулся в своих позициях и теперь едва ли не аутсайдер политической гонки внутри Венгрии. По меньшей мере, это свидетельствует, что его риторика "миролюбивого голубя", который против конфликтов, который за сотрудничество со всеми сторонами, дает сбои и "приелась" избирателям, которые не верят популистским заявлениям, а хотят более реальных шагов", – объяснил политолог.

Венгерская экономика не может действовать без внешних поступлений. Деньги со стороны Европейского Союза на самом деле гораздо важнее для Венгрии, чем поддержка со стороны той же России. Это также понимают венгры.

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