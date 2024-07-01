Решение Макрона может сработать: как выборы во Франции скажутся на отношениях с Украиной

Во Франции 30 июня состоялся первый тур внеочередных выборов, которые объявил Эммануэль Макрон. Победу в них одержала ультраправая партия "Национальное объединение", набрав более 29%.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что Макрон был вынужден пойти на досрочные выборы. Затягивание процесса в ситуации, когда ультраправые набирают силу, навредило бы его партии "Возрождение".

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Запустил непрогнозируемый процесс

Действующий президент уже по результатам выборов будет комбинировать расклады в парламенте.

Макрон запустил непрогнозируемый процесс, объявив досрочные выборы, однако его логика понятна. Протестированные во время выборов в Европарламент электоральные настроения показали, если идти на очередные выборы, то его политическая сила проиграет ультраправым и он будет "хромой уткой" в конце своего президентского срока,

– отметил политолог.

После поражения проевропейской партии Эммануэля Макрона "Возрождение" в Европарламент, он распустил законодательное собрание во Франции и назначил внеочередное голосование. Выборы в нижнюю палату французского парламента состоялись 30 июня. Второе голосование должно пройти 7 июля.

Несмотря на победу в первом туре выборов партия Марин Ле Пен и Жордана Барделла "Национальное объединение" не сможет сформировать монобольшинство в парламенте. Ей, по мнению Буряченко, придется создавать коалицию с другой партией – вероятно с левыми социалистами из "Народного фронта", которые заняли второе место, набрав почти 28%.

Кстати, социалисты поддерживают предоставление Украине оружия. Более того, они могут сформировать коалицию с партией Макрона. В то же время Ле Пен заявила, что в случае победы ее политической силы, она запретит отправлять в Украину французские войска.

Может остаться политиком №1

Решение Макрона о досрочных выборах может сработать. На выборах в Европарламент ультраправым партиям прогнозировали довольно высокий результат. Однако в результате расследований правоохранительных органов, арестов, обысков во многих европейских странах и выявления прямых связей с Россией некоторых политиков, ультраправые потеряли свои позиции.

"Макрона также устроит вариант, если партия Ле Пен и социалисты не договорятся об объединении и не смогут сформировать правительство. Тогда центральной "ветвью" власти останется президент и будет создано временное правительство. После этого в вопросах обороны, безопасности и внешней политики именно Макрон будет политиком №1 во Франции. Это продолжит его легитимизацию и ослабит парламент", – подчеркнул Алексей Буряченко.