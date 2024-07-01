Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що Макрон був змушений піти на дострокові вибори. Затягування процесу у ситуації, коли ультраправі набирають силу, зашкодило б його партії "Відродження".

До теми Парламентські вибори у Франції: Макрон і Ле Пен прокоментували результати першого туру

Запустив непрогнозований процес

Чинний президент вже за результатами виборів буде комбінувати розклади в парламенті.

Макрон запустив непрогнозований процес, оголосивши дострокові вибори, проте його логіка зрозуміла. Протестовані під час виборів у Європарламент електоральні настрої показали, якщо йти на строкові вибори, то його політична сила програє ультраправим і він буде "кульгавою качкою" наприкінці свого президентського терміну,

– наголосив політолог.

Зверніть увагу! Після поразки проєвропейської партії Еммануеля Макрона "Відродження" до Європарламенту, він розпустив законодавчі збори у Франції та призначив позастрокове голосування. Вибори до нижньої палати французького парламенту відбулися 30 червня. Друге голосування має пройти 7 липня.

Попри перемогу у першому турі виборів партія Марін Ле Пен та Жордана Барделла "Національне об'єднання" не зможе сформувати монобільшість в парламенті. Їй, на думку Буряченка, доведеться створювати коаліцію з іншою партією – імовірно з лівими соціалістами з "Народного фронту", які посіли друге місце, набравши майже 28%.

До речі, соціалісти підтримують надання Україні зброї. Ба більше, вони можуть сформувати коаліцію з партією Макрона. Водночас Ле Пен заявила, що у разі перемоги її політичної сили, вона заборонить відправляти до України французькі війська.

Може залишитись політиком №1

Рішення Макрона щодо дострокових виборів може спрацювати. На виборах до Європарламенту ультраправим партіям прогнозували доволі високий результат. Проте внаслідок розслідувань правоохоронних органів, арештів, обшуків в багатьох європейських країнах та виявлення прямих зв'язків з Росією деяких політиків, ультраправі втратили свої позиції.

"Макрона також влаштує варіант, якщо партія Ле Пен та соціалісти не домовляться про об'єднання та не зможуть сформувати уряд. Тоді центральною "гілкою" влади залишиться президент і буде створено тимчасовий уряд. Після цього в питаннях оборони, безпеки та зовнішньої політики саме Макрон буде політиком №1 у Франції. Це продовжить його легітимізацію і послабить парламент", – підкреслив Олексій Буряченко.