Активистки протестовали топлесс перед избирательным участком. На груди представительниц движения была нанесена надпись "Антифа".

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Активисток задержали

В 10:50 активисток зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. Впоследствии всех задержал патруль полиции.

Сообщается, что согласно статье L98 Избирательного кодекса, движение обвиняют в препятствовании избирательным правам из-за демонстрации. Подобные действия во Франции наказываются лишением свободы до двух лет или штрафом в размере 15 тысяч евро.

Впрочем, после непродолжительного задержания активисток отпустили без предъявления обвинений.

Напомним, согласно результатам первого тура голосования, нынешний президент Франции Эммануэль Макрон лидирует с незначительным отрывом в 3%.

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