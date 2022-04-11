Активістки протестували топлес перед виборчою дільницею. На грудях представниць руху було нанесено напис "Антіфа".
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Активісток затримали
О 10:50 активісток зафіксували міські камери відеоспостереження. Згодом усіх затримав патруль поліції.
Утім, після нетривалого затримання активісток відпустили, не висунувши їм жодні звинувачення.
Нагадаємо, згідно з результатами першого туру голосування, нинішній президент Франції Емануель Макрон лідирує із незначним відривом у 3%.
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