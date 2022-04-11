Теперішній президент країни наразі лідирує, оскільки має трішки більше ніж 3% переваги. Це не остаточний, але близький до фінального результат, оскільки підрахували вже 97% голосів.

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Скільки голосів отримали лідери перегонів

Результати, які оприлюднило МВС Франції свідчать, що за Макрона проголосували приблизно 9,5 мільйона людей – 20,21% виборців. ​

Натомість його основна конкурентка отримала прихильність більш ніж 8 мільйонів осіб, що становить 17,14% виборців. Другий тур виборів відбудеться вже 24 квітня.



Результати підрахунку 97% голосів першого туру / Таблиця МВС Франції

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