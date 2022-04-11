Заклик вийти на вулиці почав з'являтися в соцмережах приблизно о 20:00. Вже за пів години у центрі історичного кварталу Парижу Ренна були 600 демонстрантів. Станом на 22 годину вечора вони вже встановили барикаду з і меблів, металевих сіток та дерев'яних балок.

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Що говорили учасники акції

Поміж гасел, які почули журналісти були слова, які стосувалися кандидатки Марін Ле Пен. Учасники акції нібито обурені відмовою блокувати її кандидатуру на виборах.

Барикади в історичному кварталі Парижу: дивіться відео

На фото оприлюднених із місця подій, помітно, що протестувальники запалювали сигнальні вогні. Також вони, ймовірно, підпалили сміття з металевими сітками біля входу в підземний перехід. У двох будівель зараз побиті та обписані фарбою вікна.

Протести в історичному кварталі Парижу / Фото France Bleu

За даними ЗМІ, нібито обстріляли фасад ресторану, де частково розбиті й скляні двері. Також було здійснено напад на поліцейську дільницю – на вулиці Пенхует.

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