В ближайшее время НАТО может назначить нового генсека: у кого самые большие шансы

Новым генеральным секретарем НАТО, скорее всего, станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его поддержали почти все страны-члены Альянса. Остается, чтобы президент Румынии снял свою кандидатуру с гонки.

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о выборе нового генсекретаря уже почти завершен. Он также поддержал Рютте, назвав его "сильным кандидатом".

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Почему генсеком НАТО станет Рютте

Формальной процедуры назначения генерального секретаря саммита НАТО не существует, но для этого требуется согласие всех 32 членов Альянса.

Ранее его назначение блокировала Венгрия. Однако недавно Виктор Орбан написал в соцсети Х, что Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

Рютте пообещал Орбану, что в случае его назначения Венгрия не будет участвовать в деятельности НАТО в Украине и венгерские средства не будут использоваться для ее поддержки.

После этого во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Блинкеном Столтенберг впервые публично заявил, что больше всего шансов на должность следующего главы Альянса имеет именно Рютте.

После сегодняшнего объявления премьер-министра Орбана, думаю, очевидно, что мы очень близки к решению в НАТО об избрании следующего генерального секретаря,

– объяснил Столтенберг.

Остался один маленький шаг

Теперь незначительной преградой для назначения Рютте на должность генсека остается Румыния, поскольку ее президент Клаус Йоханнис также участвует в гонке.

Однако источники NOS сообщают, что "в ближайшее время" он снимет свою кандидатуру. Это полностью откроет путь Марку Рютте на пути к посту. Если, конечно, любая другая страна-член Альянса не изменит свое положительное решение относительно нидерландского премьера, что вряд ли случится.