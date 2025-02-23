Об этом стало известно в воскресенье, 23 февраля. Явка по сравнению с предыдущими выборами снизилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau, Spiegel, DW.

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Какова ситуация с выборами в Германии

Олаф Шольц на избирательном участке в Потсдаме в земле Бранденбург с женой отдали свои голоса на досрочных выборах в Бундестаг. Именно здесь расположен его избирательный округ, где на последних выборах в Бундестаг в 2021 году он получил 34%.

Кроме того, в Берлине уже проголосовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он призвал всех граждан страны воспользоваться своим избирательным правом, подчеркнув,, что "ваш голос может стать решающим" в определении будущего Германии.

Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, которого считают наиболее вероятной заменой действующего канцлера, вместе с женой тоже отдал свой голос на избирательном участке в Ансберге, в своем родном округе в Саэрланде.

Он выразил уверенность в результатах выборов. По предварительным данным, на выборах в Бундестаг 2021 года Мерц получил 40,4% поддержки в своем округе.

Сколько людей отдали свои голоса

По данным некоторых немецких СМИ, явка на выборах ниже, чем на предыдущих выборах 2021 года. В Нижней Саксонии за первые два часа проголосовали 13,8% избирателей. Как сообщила избирательная комиссия, по состоянию на 10:00 утра явка была немного ниже, чем в 2021 году, когда она составляла 14,3% на то же время

Но известно, что пока не учли голос граждан, которые уже проголосовали по почте. Региональная избирательная комиссия не уточнила пока, сколько из более 6 миллионов избирателей подали заявки на получение бюллетеней для голосования в соответствующем формате.

Во время предыдущих выборов в 2021 году общая явка в Нижней Саксонии составила 74,7%. Это было ниже среднего показателя по стране – 76,4%. В то же время явка в Шлезвиг-Гольштейне в 11:00 немного ниже уровня 2021 года. Тогда явка на 11:00 составляла 23,8%, а на этот раз она сейчас на уровне 21,3%.

В свою очередь региональный избирательный комиссар Тобиас Бергер отметил, что поскольку это только подсчет голосов в отдельных округах, явка почти сопоставима с 2021 годом. Избирательные органы обещают подать официальные данные о явке в 15:00 по киевскому времени.