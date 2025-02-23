Про це стало відомо у неділю, 23 лютого. Явка у порівнянні з попередніми виборами знизилася. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau, Spiegel, DW.

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Яка ситуація з виборами у Німеччині

Олаф Шольц на виборчій дільниці у Потсдамі в землі Бранденбург з дружиною віддали свої голоси на дострокових виборах до Бундестагу. Саме тут розташований його виборчий округ, де на останніх виборах до Бундестагу у 2021 році він здобув 34%.

Крім того, у Берліні вже проголосував президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він закликав усіх громадян країни скористатися своїм виборчим правом, наголосивши на тому, що "ваш голос може стати вирішальним" у визначенні майбутнього Німеччини.

Кандидат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, якого вважають найбільш імовірною заміною чинного канцлера, разом із дружиною теж віддав свій голос на виборчій дільниці в Ансберзі, у своєму рідному окрузі в Саерланді.

Він висловив впевненість у результатах виборів. За попередніми даними, на виборах до Бундестагу 2021 року Мерц отримав 40,4% підтримки у своєму окрузі.

Скільки людей віддало свої голоси

За даними деяких німецьких ЗМІ, явка на виборах нижча, ніж на попередніх виборах 2021 року. У Нижній Саксонії за перші дві години проголосували 13,8% виборців. Як повідомила виборча комісія, станом на 10:00 ранку явка була трохи нижчою, ніж у 2021 році, коли вона становила 14,3% на той самий час

Але відомо, що наразі не врахували голос громадян, які вже проголосували поштою. Регіональна виборча комісія не уточнила поки, с кільки з понад 6 мільйонів виборців подали заявки на отримання бюлетенів для голосування у відповідному форматі.

Під час попередніх виборів у 2021 році загальна явка в Нижній Саксонії склала 74,7%. Це було нижче за середній показник по країні – 76,4%. Водночас явка в Шлезвіг-Гольштейні о 11:00 трохи нижча за рівень 2021 року. Тоді явка на 11:00 становила 23,8%, а цього разу вона наразі на рівні 21,3%.

Своєю чергою регіональний виборчий комісар Тобіас Бергер зазначив, що оскільки це лише підрахунок голосів у окремих округах, явка майже порівнянна з 2021 роком. Виборчі органи обіцяють подати офіційні дані про явку о 15:00 за київським часом.