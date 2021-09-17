Ведь такие действия противоречат международным конвенциям. Об этом в эфире 24 каналу сказал представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.
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По его словам, поведение властей страны-оккупанта с населением временно оккупированных территорий – это грубое нарушение норм международного права.
Выборы в Госдуму для Украины несут очевидную угрозу,
– отметил Вениславский.
Он отметил, что наше государство должно бесспорно реагировать и обращаться к мировому сообществу. Верховная Рада приняла свое решение о непризнании выборов в Госдуму и обратилась в международные институты.
Как будет реагировать мир на выборы
Представитель президента в КСУ считает, что чем больше будет фактов реагирования от Украин и международных партнеров на грубое, циничное нарушение Россией принципов, тем неудобнее она и ее должностные лица будут чувствовать себя во взаимоотношениях с миром.
Я думаю, что единой жесткой реакции вряд ли стоит ожидать,
– сказал Вениславский.
Он пояснил, что есть страны-сателлиты или те, которые разделяют философию владычества в Кремле. В частности говорится о:
- Беларуси;
- Венесуэле.
"Они выступают против признания оккупированными части территории Украины, против поддержки резолюции ООН и комитетов Генассамблеи", – добавил он.
Вениславский прокомментировал выборы в Госдуму: смотрите видео
Основное о выборах в Госдуму
- Выборы в Госдуму в России стартовали 17 сентября. Они продлятся 3 дня, то есть до 19 сентября.
- На территории страны уже открыли первые участки: в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
- Зарегистрировались на выборы 3812 кандидатов от 14 партий. Нужно выбрать 450 депутатов.
- Эксперты считают, что нечестное голосование угрожает и Украине, и в целом всему миру.