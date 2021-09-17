Адже такі дії суперечать міжнародним конвенціям. Про це в ефірі 24 каналу сказав представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський.
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За його словами, поведінка влади країни-окупанта з населенням тимчасово окупованих територій – це грубе порушення норм міжнародного права.
Вибори до Держдуми для України несуть очевидну загрозу,
– наголосив Веніславський.
Він зауважив, що наша держава повинна безперечно реагувати і звертатись до світової спільноти. Верховна Рада ухвалила своє рішення щодо невизнання виборів до Держдуми і звернулась до міжнародних інституцій.
Як реагуватиме світ на вибори
Представник президента в КСУ вважає, що чим більше буде фактів реагування від Україн та міжнародних партнерів на грубе, цинічне порушення Росією принципів, тим незручніше вона та її посадовців почуватимуть у взаєминах з цивілізованим світом.
Я думаю, що одностайної жорсткої реакції навряд чи варто очікувати,
– сказав Веніславський.
Він пояснив, що є країни-сателіти або ті, які поділяють філософію володарювання в Кремлі. Зокрема мовиться про:
- Білорусь;
- Венесуелу.
"Вони виступають проти визнання окупованими частини території України, проти підтримки резолюції ООН і комітетів Генасамблеї", – додав він.
Веніславський прокоментував вибори до Держдуми: дивіться відео
Основне про вибори до Держдуми
- Вибори до Держдуми в Росії стартували 17 вересня. Вони триватимуть 3 дні, тобто до 19 вересня.
- На території країни вже відкрили перші дільниці: у Камчатському краї та Чукотському автономному окрузі.
- Зареєструвалися на вибори 3 812 кандидатів від 14 партій. Потрібно обрати 450 депутатів.
- Експерти вважають, що нечесне голосування загрожує і Україні, і загалом всьому світу.