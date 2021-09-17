Осторожно, Владимир Жириновский собирается бомбить весь мир. Всю мощь он и его лошади ярко продемонстрировали на сьезде политической силы.

До теми Вибори по-російськи: Жиріновський приїхав на мітинг у кареті з кучером

Жириновский угрожает планете

В тот момент, когда животные узнали, что находятся на сходке партии ЛДПР – сразу же высказали своё мнение по поводу происходящего.

После чего, лидер ЛДПР собрал волю в кулак, а бомбы – в пакеты, но забыв свои медикаменты, пошел на федеральные каналы угрожать планете.

Жириновский настолько перенервничал от своей бомбежки, что даже штаны в прямом эфире потерял. Но сразу видно, что дела у него пошли в гору, ведь начинал лидер ЛДПР еще с ослика.

Удалая тройка появилась, а Жириновский так президентом и не стал. Просто, не гоже в России коней на переправе менять.



С Жириновского слетели штаны в прямом эфире / Скриншот с видео URA.RU

Готова ли избирательная система к выборам

И так, председатель Центральной избирательной комиссии России Памфилова заявила, что избирательная система страны готова к выборам на более чем 99%.

Так, а более чем на 99% это на сколько? 146? Вероятно, Памфилова еще не успела посчитать украинские территории, которые Россия не признает, но проголосовать за путинскую партию агитирует, настоятельно просит и требует.

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Как пишет Интерфакс, чтобы жители молодой республики с российскими паспортами смогли проголосовать на выборах за "Единую Россию", в так называемой "Донецкой народной республике" организуют:

825 автобусных;

12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область.

Более того, обычно проход через границу занимает по несколько часов, но тут с барского плеча организовали аукцион невиданной щедрости: для людей, которые поедут голосовать в Ростовскую область, предусмотрят упрощенную систему пограничного контроля.

А потом федеральные пропагандисты жалуются, а чего это мир отказывается признавать российские выборы?

ЕС должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос об исключении страны из международных организаций с парламентскими ассамблеями.

Отметим! В частности – из Парламентской ассамблеи Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права.

Демократия на 12 секунд

На честные выборы расчитывать не стоит. Местные граждане проверили сколько может в России выдержать демократия. Ответ: 12 секунд.

Именно столько понадобилось сотрудникам полиции, чтобы скрутить активистов с плакатом "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!" на Красной площади.



Полиция задержала участников акции в поддержку Навального / Скриншот с видео RusNews

Но вы не перепутайте. Фальсифицирует выборы Кремль, но виноваты американцы. Каким это образом? Как говорит Мария Захарова – целый представитель МИДа России, цитирую: "так или иначе".

Представитель дипломатического корпуса заявила, что разработчики "Умного голосования" "так или иначе" связаны с Пентагоном. Дальше додумайте сами.

Таланты пропаганды

Но все же настоящие таланты пропаганды на федеральном телевиденьи не переплюнуть. Там настолько глубокая аналитика, что парралель мировой политики проводят через свои любимые фильмы.

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Вероятно, совсем скоро стоит ожидать новый хит на федеральных каналах. Вашему вниманию история, которая переплюнула даже "распятого мальчика в трусиках" – "злые ВСУшники, засунули во влагалище 16-летней девушке гранату РГ-42 и задули пеной".