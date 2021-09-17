Росіяни матимуть можливість завітати на дільниці для волевиявлення або ж проголосувати дистанційно. І тут я мав би за Росію потішитися і навіть пожалкувати, чому ми в Україні іще до такої практики не доросли.

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Це дійсно круто і правильно, що виборець не прив'язаний до одного єдиного дня голосування. Бо всі ми розуміємо, що життєві ситуації бувають різними – хтось прихворів, хтось у відрядженні в цей день, в когось на неділю святкування давно було заплановане, а в когось банально похмілля після суботи. Тобто є об'єктивні причини, через які одного дня для голосування людині виявляється замало.

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Чому голос кожного важливий

І не поспішайте зараз відмахуватися, мовляв, та то поодинокі виключення, і це, мовляв, не так важливо, якщо хтось голосувати не прийде. Так от, наведу приклад, чому голос кожного дійсно важливий і може бути вирішальним.

Дивіться, міського голову Кличка у 2020 році знаєте скільки людей переобрали? Плюс-мінус 350 тисяч, тобто мером фактично 3-мільйонного міста Кличко став голосами плюс-мінус 10% киян!

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Я зараз не беруся стверджувати, що якби до дільниць тоді дійшло більше киян, то результат був якимсь би іншим. Я просто ілюструє цим прикладом, що кожен голос реально важливий, бо може так бути, що владу для більшості насправді обирає меншість, і лише тому, що ця меншість є активною.

Ідея чудова, але не для Росії

Ще раз – ідея із кількаденним голосуванням і з дистанційним голосуванням – насправді чудова, але не для Росії. Чому так? Бо всі ж чудово розуміють, що кількаденне голосування, так само як і дистанційне – це для кремлівських підрах**в буде просто ширшим полем для махінацій.

Тим усім комісіям просто іще легше буде підтасовувати і фабрикувати результати. В них на це банально буде іще більше часу.

Результати очевидні

Хоч вибори у Росії стартують лише 17 вересня, але я вже сьогодні можу оголосити їхні результати. Отже, путінській "Единой России" намалюють беззаперечну перемогу.

Трохи відсипають ряженим комуністам з КПРФ та партії ЛДПР Жиріновського – це для того щоби створити в Росії ілюзію багатопартійності, ілюзію того, що у росіян був вибір під час голосування.

Але гарантовано жодних місць не отримають опозиціонери.

Щоправда, живих та на свободі їх там в Росії давно вже не лишилося, але навіть номінально Кремль не дозволить опозиції бути присутніми у Держдумі. Кремль навіть номінально не готовий визнавати за росіянами право на опозиційну думку і на підтримку опозиційних Путіну політиків.

Чому так? Бо Росія нині – це реінкарнація СРСР. А там була тільки одна єдина партія – "Комуністична партія Радянського Союзу" і жодного "інакомислення" не допускалося – воно каралося або тюрмою, або психлікарнею, тобто приблизно все було так само як нині воно є у Росії.