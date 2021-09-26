Выборы в Исландии: впервые депутатами выбрали больше женщин, чем мужчин

Жители Исландии 25 сентября выбирали новых представителей в альтинг – старейший парламент в мире. По результатам выборов, из 63 народных избранников 33 – это женщины.

В исландской и в целом европейской политике впервые зафиксировали большее количество женщин-депутаток в парламенте, чем мужчин. Подобный результат был лишь в Швеции, где у власти 47% законодательниц.

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Кроме упомянутых европейских стран, в мире есть короткий список государств, у которых женщин в парламенте больше. Речь идет о Руанде, Кубе, Никарагуа, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.

Результаты выборов в Исландии

Известно, что партия действующей премьер-министра Катрин Якобсдоуттир "Движение левых "зеленых" понесла убытки. Однако господствующая коалиция, куда также входит консервативная Партия независимости и аграрная правоцентристская Прогрессивная партия, удержали позиции.

Коалиция руководила Исландией на протяжении 4 лет. Вместе они занимали 37 из 63 мест в парламенте.

"Движение левых "зеленых" пришло к власти после десятилетнего кризиса в Исландии – в промежутке с 2007 до 2017 года на острове проводили выборы 5 раз. Сейчас, кроме руководящей партии, в альтинг должны войти еще 7 политических сил.

Якобсдоуттир остается популярным политиком, хоть ее партия теряет поддержку. Чтобы удержать позиции и претендовать на кресло премьера снова, она должна пойти на очередные переговоры.

Посмотрим, как правительственные партии будут работать вместе и как будем работать мы. Катрин Якобсдоуттир Премьер-министр Исландии

В то же время занять пост премьера не против министр финансов Исландии и лидер Партии независимости Бьярни Бенедиктссон.

Эти цифры хорошие и это хорошее начало вечера. Бьярни Бенедиктссон Экс-премьер-министр Исландии

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