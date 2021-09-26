В ісландській та загалом європейській політиці вперше зафіксували більшу кількість жінок-депутаток у парламенті, ніж чоловіків. Подібний результат був лише у Швеції, де при владі 47% законодавиць.

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Окрім згаданих європейських країн, у світі є короткий список держав, у яких жінок у парламент більше. Мовиться про Руанду, Кубу, Нікарагуа, Мексику та Об'єднані Арабські Емірати.

Результати виборів у Ісландії

Відомо, що партія чинної прем'єр-міністерки Катрін Якобсдоуттір "Рух лівих "зелених" зазнала збитків. Однак панівна коаліція, куди також входить консервативна Партія незалежності і аграрна правоцентристська Прогресивна партія, втримали позиції.

Коаліція керувала Ісландією упродовж 4 років. Разом вони займали 37 із 63 місць у парламенті.

"Рух лівих "зелених" прийшла до влади після десятилітньої кризи в Ісландії – у проміжку з 2007 до 2017 року на острові проводили вибори 5 разів. Зараз, окрім керівної партії, до Альтінгу мають увійти ще 7 політичних сил.

Якобсдоуттір залишається популярною політикинею, хоч її партія втрачає підтримку. Аби втримати позиції та претендувати на крісло прем'єрки знову, вона має піти на чергові перемовини.

Подивимося, як урядові партії працюватимуть разом і як працюватимемо ми. Катрін Якобсдоуттір Прем'єр-міністерка Ісландії

Водночас обійняти посаду прем'єра не проти міністр фінансів Ісландії та лідер Партії незалежності Б'ярні Бенедіктссон.

Ці цифри хороші й це хороший початок вечора. Б'ярні Бенедіктссон Експрем'єр-міністр Ісландії

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