Дольше всего в мире находится на должности: президент Экваториальной Гвинеи ждет переизбрания

Теодоро Обианг Нгема Мбасого решил в очередной раз баллотироваться на пост президента. Заметим, что он его занимает уже 43 года.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого – президент, который дольше всего в мире занимает эту должность. Но на этом политик решил не останавливаться, баллотировавшись на должность главы Экваториальной Гвинеи.

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Президент Экваториальной Гвинеи – противоречивое лицо

Начнем с того, что 80-летний президент считает причастным к нарушению прав человека. Речь идет об исчезновении, а также пытках. Не исключено, что на этот раз он снова победит, ведь оказывает большое влияние. Если же нет, то влияние на страну он все равно будет иметь. А это связано с тем, что ключевые должности в правительстве занимают члены его семьи.

Например, сын Теодоро "Теодорин" Нгуэма Обианг Мангуэ, вице-президент страны, – жил в роскоши в США и Европе. Он любитель ценных вещей. В его коллекции перчатка, которой владел Майкл Джексон.

Победа почти гарантирована

Эти выборы "косметические". Ничего не изменится,

– сказала профессор Ана Лусия Са.

Экспертка, специализирующаяся на политике и авторитарных африканских режимах в Университетском институте Лиссабона, убеждена в победе Обианга. По ее мнению, он получит 95% голосов.

Это же мнение разделяет активист Туту Аликанте. Он сказал, что люди будут голосовать именно так, как будет ожидать от них правительство. Ведь свое мнение свободно выражать в Экваториальной Гвинее нельзя.

У оппозиции нет шансов. Он собирается сделать все возможное, чтобы не покинуть власть,

– подчеркнул Аликанте.

Оппозиция в Экваториальной Гвинее бессильна. В стране отсутствует свободная печать. Радиовещательные СМИ либо полностью руководствуются правительством, либо его союзниками.

Обозреватели заметили, что Обианг пытается очистить свою репутацию. Это он делает после того, как ранее отрицал нарушение прав, а также подлог выборов в стране. Добавим, что в сентябре этого года правительство решило отменить смертную казнь. Этот момент был положительно оценен в ООН.