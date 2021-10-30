Выборы мэра Харькова: сколько нарушений зафиксировали еще до начала голосования

С начала избирательной кампании в органы полиции Харьковщины поступило более 50 заявлений и сообщений о нарушении. Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 8 уголовных производствах.

По состоянию на 30 октября 2021 года полицейские получили 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

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В целом полицейские составили 1 протокол о совершении административных правонарушений. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах:

1 открыто по факту нарушения избирательного законодательства,

7 – связанных с избирательным процессом.

31 октября довыборы в Верховную Раду пройдут в 184 и 197 округах. В первом будут участвовать 16 кандидатов, во втором – 25. Выборы там проводят, потому что избранные ранее нардепы в этих округах сдали мандаты: Игорь Колыхаев – потому что стал мэром Херсона, а Александр Скичко – потому что занял кресло председателя Черкасской ОГА.

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