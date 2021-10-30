Выборы мэра Харькова: сколько нарушений зафиксировали еще до начала голосования
Источник:МВД Украины
С начала избирательной кампании в органы полиции Харьковщины поступило более 50 заявлений и сообщений о нарушении. Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 8 уголовных производствах.
По состоянию на 30 октября 2021 года полицейские получили 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.
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В целом полицейские составили 1 протокол о совершении административных правонарушений. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах:
- 1 открыто по факту нарушения избирательного законодательства,
- 7 – связанных с избирательным процессом.
31 октября довыборы в Верховную Раду пройдут в 184 и 197 округах. В первом будут участвовать 16 кандидатов, во втором – 25. Выборы там проводят, потому что избранные ранее нардепы в этих округах сдали мандаты: Игорь Колыхаев – потому что стал мэром Херсона, а Александр Скичко – потому что занял кресло председателя Черкасской ОГА.
Выборы мэра Харькова 2021 года: главное
- На местных выборах 25 октября 2020 года в третий раз избрали мэром Харькова Геннадия Кернеса. Этому не мешало и то, что политика не была на публике с августа 2020 года.
- Первое заседание нового созыва горсовета Харькова 9 декабря 2020 года состоялось без мэра. Его представители пообещали, что новоизбранный мэр появится ближе к концу месяца.
- 17 декабря 2020 года Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике от осложнений после коронавируса.
- Харьковский горсовет только 24 февраля 2021 года официально прекратил полномочия Кернеса как мэра города.
- Верховная Рада 30 марта 2021 года одобрила законопроект о выборах мэра Харькова. Также утвердила дату, когда состоится голосование.