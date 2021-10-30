Станом на 30 жовтня 2021 року поліцейські отримали 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.
Важливо У Харкові почався день тиші перед виборами мера: що треба знати
Усього поліцейські склали 1 протокол про вчинення адміністративних правопорушень. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень:
- 1 відкрите за фактом порушення виборчого законодавства,
- 7 – пов'язаних з виборчим процесом.
31 жовтня довибори до Верховної Ради відбудуться в 184 та 197 округах. У першому братимуть участь 16 кандидатів, у другому – 25. Вибори там проводять, бо обрані раніше нардепами у цих округах склали мандати: Ігор Колихаєв – бо став мером Херсона, а Олександр Скічко – бо посів крісло голови Черкаської ОДА.
Вибори мера Харкова 2021: головне
- На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року втретє обрали мером Харкова Геннадія Кернеса. Цьому не завадило й те, що політика не було на публіці із серпня 2020 року.
- Перше засідання нового скликання міськради Харкова 9 грудня 2020 року відбулося без мера. Його представники пообіцяли, що новообраний мер з'явиться ближче до кінця місяця.
- 17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у німецькій клініці від ускладнень після коронавірусу.
- Харківська міськрада лише 24 лютого 2021 року офіційно припинила повноваження Кернеса як мера міста.
- Верховна Рада 30 березня 2021 року схвалила законопроєкт щодо виборів мера Харкова. Також затвердила дату, коли відбудеться голосування.