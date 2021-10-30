Станом на 30 жовтня 2021 року поліцейські отримали 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

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Усього поліцейські склали 1 протокол про вчинення адміністративних правопорушень. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень:

1 відкрите за фактом порушення виборчого законодавства,

7 – пов'язаних з виборчим процесом.

31 жовтня довибори до Верховної Ради відбудуться в 184 та 197 округах. У першому братимуть участь 16 кандидатів, у другому – 25. Вибори там проводять, бо обрані раніше нардепами у цих округах склали мандати: Ігор Колихаєв – бо став мером Херсона, а Олександр Скічко – бо посів крісло голови Черкаської ОДА.

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