Олигархи, пропаганда и новый шанс: почему стоит следить за выборами в Молдове

Политический кризис в Молдове завершился внеочередными выборами, которые проходят 11 июля. Президент Майя Санду обещала стране новый парламент. Провести голосование было сложно из-за нехватки средств и постоянных нападок со стороны социалистов.

В Украине не так часто встретишь детальный анализ событий в соседней Молдове, а на самом деле наши страны тесно связаны.

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Валериу Паша, который руководит молдавской неправительственной организацией WatchDog.MD, рассказал об основных вызовах для страны и помог составить политический портрет основных конкурентов за места в парламенте.

Валериу Паша / Фото с личной фейсбук-страницы

Что общего у партии Санду и "Слуги народа"?

На слуху две партии – "Действие и солидарность" (на молдавском PAS – Acţiune şi Solidaritate) и блок "Коммунисты и социалисты". Расскажите об этих силах подробнее, ведь обычно мы слышим комментарии украинских экспертов, которые не всегда видят всю ситуацию.

Партия "Действие и солидарность" появилась в конце 2015 года, официально была зарегистрирована в 2016 году. Лидером партии была президент Майя Санду. Она уже не является лидером, но ее личность влияет на процент популярности партии.

Напомним, Мая Санду отказалась от членства в партии и сложила с себя полномочия председателя формирования в связи с избранием на пост президента Молдовы.

Здесь можно сравнить с ситуацией в Украине и партией "Слуга народа", когда процент поддержки президента перешел в копилку партии. Конечно процент не так велик, но это помогает победить. Но суть партии отличается. Там есть новые люди, но в основном – это люди, которые проверены временем. Это люди, которые имеют за плечами 2-3 года работы в партии.

Это не просто сила, которую экспромтом собрали перед выборами. Там практически нет людей, которых можно хоть как-то связать с различными олигархическими кланами.

Как тогда с качеством кадров?

Конечно, это не идеальная команда. Им не хватает людей. Вообще в Молдове – проблема найти профессионалов, которые хотели бы идти в политику. Молдова потеряла около 40-50% молодых людей до 45 лет, которые способны работать. Активная часть общества выезжает из страны. Найти потенциально качественных министров, депутатов – сложно.

Является ли и.о. председателя партии Игорь Гросу ярким лидером? Может ли он выстоять на фоне российской пропаганды, что называет партию коммерческим проектом ЕС и во время конфронтации с левыми силами?

Он еще не является официальным лидером партии. И я не думаю, что явный лидер появится после выборов. Они и дальше будут строить свой имидж как партия, что поддержит президента Майю Санду. Гросу не является и электоральным локомотивом. То есть, если они погубят вот этот контакт и передачу рейтинга от Санду к партии – политсила начнет терять проценты.

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Методы принятия решений внутри партии очень демократичные. Я думаю, они и дальше будут строить свои стратегии, начиная с приоритетов Санду.

Думаю, и она будет принимать решающую роль в формировании правительства. Пока потенциальных лидеров я не вижу, но как президент – она ​​просто должна удаляться от решений партий, чтобы не влиять.

Майя Санду уже проголосовала / Фото facebook.com/maia.sandu

Очень многое зависит от результатов. Если они сделают хотя бы 10-15% из того, что обещали, люди им поверят. Люди готовы поддерживать и так называемую горизонтальную партию без яркого лидера. В последние годы уровень политической культуры очень вырос.

А как образовался союз коммунистов и социалистов?

Партия социалистов откололась от коммунистов в 2012 году и теперь они просто снова вместе, но социалисты Игоря Додона доминируют и являются основной силой.

Они где-то на 90% зависят от Кремля. Во всех направлениях: финансирование, политическая поддержка.

Додон был активным политиком где-то с 2006 года, когда он стал заместителем министра экономики, но он так или иначе оставался политическим лузером. Когда он стал лидером Социалистической партии в 2012 году, его рейтинги были на уровне 1 – 1,5 процента. После того, как его поддержал Путин, плюс медиа и денежные вливания через оффшоры, "Газпром", партия заняла первое место на выборах 2014 года.

Многолетнее присутствие пропаганды в Молдове, в том числе в СМИ, имело эффект. В 2016 году мы имели то же, но здесь свою роль сыграла не только Москва. Его поддерживал олигарх Владимир Плахотнюк.

Кто такой Плахотнюк Бывший глава Демократической партии Молдовы и экс-депутат. В 2000-х его называли "молдавским Абрамовичем", потому что он руководил компаниями из разных отраслей, влиял на медиа и политику. Со сменой власти бежал из страны и появился в США, где просил политического убежища, но ему отказали. Пока неизвестно, где он скрывается. В Молдове Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы, вымогательстве и мошенничестве. Олигарха связывают, кроме всего прочего, с исчезновением более 1 миллиарда долларов со счетов крупнейших банков страны в 2012 – 2014 годах.

Он путем коррупционных схем и шантажа контролировал всю власть. Он в свое время принял контроль над парламентским большинством, правительством, прокуратурой, судами. Даже Конституционный суд был под его полным контролем.

Владимир Плахотнюк – один из самых известных олигархов / Фото newsmaker.md

Сейчас этот блок формируют различные актеры. Прежде всего – это Кремль, который поддерживал формирование. Потому коммунисты набрали бы какие-то 3 – 4% и скорее всего не проходили бы в парламент, а так они объединились.

Другим важным игроком, без которого невозможно представить коалицию, является опять же Плахотнюк. Он бежал в 2019 году из-за Приднестровья, которое контролирует Россия, используя свои многолетние связи. И бежал он через Украину, где был его очень близкий друг – пятый президент Украины Петр Порошенко. Это его партнер по бизнесу и я считаю, что мы очень многого не знаем об их отношениях. И в Украине – это такая тема...

Следует Украины и услуги Порошенко

Чувствительная?

Относительно чувствительная. О ней очень мало говорят. В целом в Украине мало говорят о Молдове. Есть и другие олигархи. Например, относительно присутствует и в Украине в некоторые времена – Вячеслав Платон. Непонятно, как он в свое время получил гражданство Украины и даже здесь жил.

Интересно, что в 2016 году в СБУ заявляли, что украинский паспорт молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, подозреваемый на родине в мошенничестве, получил незаконно. И, кстати, Платон утверждал, что инициатором его задержания в 2017 году в Киеве через несколько часов после объявления в международный розыск, был Плахотнюк. Теперь бизнесмены ведут информационную войну. Так, Платон говорит, что сейчас Плахотнюк скрывается в Турции.

Его часто называли "главным рейдером на постсоветском пространстве", потому что он успел засветиться с различными схемами, как в Украине, так и в России, на Кавказе.

Афера на миллиарды Схема вывода денег из России в Молдову была раскрыта в 2014 году. Она коснулась 732 банков в 96 странах мира. Большое расследование OCCRP показало, что для вывода средств создали десятки фирм-пустышек, между которыми якобы возникал долговой конфликт. Значительная часть денег в итоге попала к российским бизнесменам, чьи группы компаний связаны со строительством, банковской и IT-отраслью.

Он был многолетним партнером Плахотнюка, в 2015 году они что-то не поделили, его арестовали в Украине и нелегально вывезли в Молдову.

Насколько я понимаю, после прямого приказа тогда еще президента Порошенко. Все украинские и международные процедуры были нарушены. Просто Плахотнюку было важно, чтобы Платон был под его контролем.

В конце концов, Платон вышел из тюрьмы. Его дело было сфабриковано. Это не значит, что его не за что судить, но если действительно собирать все факты, то там придется судить и самого Плахотнюка.

Важно понимать, что даже такие принципиальные враги сейчас объединились, потому что для коррумпированных элит это важные выборы. Главная их партия – Блок "Коммунистов и социалистов", но еще есть, скажем, "Шор" и другие, на первый взгляд, проевропейские силы. Кампания 2021 года – очень технологичная. Все пытаются за счет других получить голоса.

А как себя чувствует Ренато Усатый – лидер "Нашей партии" и мэр города Бельцы?

Этот политик довольно близок к коррумпированным элитам и России. Я не верю, что придя в парламент, он поддержит реформы судов и другое, потому что у него тоже возможны проблемы с законом.

Страшилки про фашистов и ЛГБТК+

Российские СМИ раздували скандал вокруг Альянса за объединение румын (AUR), который тоже зарегистрировали в ЦИК? Что это за партия?

Эта партия официально выступает за объединение с Румынией. На самом деле она не румынская, а просто использует название одноименной силы, но зарегистрирована и действует в Молдове.

Там собрались коррупционеры, которые уже говорят о противодействии России и имеют прозападные взгляды. Здесь они взялись за фейковую геополитическую дискуссию. Не анализируют ситуацию, а слышно только лозунги.

Для социалистов эта партия AUR – удобный спарринг-партнер. Даже в Румынии их называют неофашистской партией. Это идеальная страшилка для русскоязычных граждан. Игорь Додон, Владимир Воронин – символы коррупции. Они не могут уйти к своим избирателям и сказать, что будут с ней бороться. Им не поверят. Поэтому они используют такую ​​риторику: "придут фашисты и всех загонят в концлагеря и заставят ходить на гей-парады".

Так, левая коалиция выступает против ЛГБТК+, интеграции с ЕС, а также мне попадались лозунги о поддержке так называемой "молдавской идентичности". Что они вкладывают в этот термин?

Это на самом деле часть риторики, которую они давно практикуют. И продолжение советской концепции о молдаванах, которые обязательно являются отдельным от румын народом. Язык, который на самом деле идентичный, они называют по-другому.

Вообще, если взять все их месседжи и пропаганду, то в их предвыборной кампании найдутся те же нарративы, что Россия распространяет на все постсоветское пространство.

Что придут фашисты, слова "что, хотите как в Украине?" или "церкви закроют", "антихрист придет в Молдову". Что меня радует, большая часть общества уже не верит в эти страшилки. Появляется политический иммунитет. Лет 5-6 назад все эти вещи имели большее влияние.

В 2020 году марш в поддержку Игоря Додона прошел на фоне рекордных случаев COVID-19 / Фото tv8.md

Мы говорим много о том, что разъединяет, а какая идея могла бы объединить оппонентов?

Если говорить о совместных действиях политического характера – я не вижу такой возможности. Разве какие-то мелкие вопросы. Если же говорить об обществе, то борьба с коррупцией и построение правового государства – основная идея, вокруг которой стоит объединиться.

И даже политики могут присоединиться. Конечно, речь не о социалистах, коммунистах, "Шор", потому что для них реформированная юстиция будет означать необходимость побега из страны. Они могут попасть и в тюрьму в Молдове. Говорится не только о политиках. Это и судьи, прокуроры.

Для Украины это знакомая тема. Единая, думаю. в Украине никогда не было такой единой вертикали. У вас есть хотя бы "олигархический плюрализм".

В соцопросах часто присутствует тема объединения с Румынией. Обычно большинство против, но сама тема существует в информпространстве. Кто расшатывает эту идею и какие на самом деле настроения в обществе?

Это опрос, который заказывала наша организация, кстати. Я думаю, что есть где-то 20% людей, которые хотят объединения с Румынией, исходя из соображений общности – единый народ, единая традиция. И есть те, кто думают, что объединение выгодно экономически и это повысит уровень жизни, личной безопасности, такие прагматичные идеи.

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Мы для интереса задавали вопросы и об объединении с Россией. И там также процентов 20 были не против. Был и полный эксперимент – вопрос об объединении с Германией. И там был подобный процент желающих.

Надо разделять. Есть те, кто настроены идеологически. А есть те, кто просто хотят жить лучше и разочаровались в Молдове. Расшатывают те же пророссийские силы. Абсолютное большинство тех, кто в опросах выступает за объединение на выборах будет голосовать не за те партии, которые в программе имеют лозунги об объединении с Румынией.