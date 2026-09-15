До 10 лет тюрьмы с конфискацией: СБУ предупредила жителей оккупированных территорий о псевдовыборах в России

Служба безопасности Украины призвала жителей временно оккупированных территорий не участвовать в псевдовыборах, которые кремлевский режим планирует провести с 18 по 20 сентября. В ведомстве подчеркнули, что за организацию и содействие фальшивому выражению воли предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как россияне могут использовать жителей оккупированных территорий?

Российские оккупационные администрации под руководством кураторов из Москвы вновь пытаются вовлечь местное население в незаконный плебисцит. Главная цель агрессора заключается в попытке легитимизировать кремлевский режим на захваченных землях и зафиксировать мнимую поддержку проправительственных партий России.

В спецслужбе подчеркивают, что захватчики действуют по уже отработанной схеме, которую применяли во время предыдущих мероприятий. В частности, в сентябре 2022 года враг проводил псевдореферендум в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а в 2023 году – фальшивые выборы в региональные органы власти, принудительно или с помощью поощрений привлекая украинцев в "избиркомы" и агитационные бригады.

Украинские правоохранители напоминают, что любое участие в организации или проведении незаконных голосований является тяжким преступлением. Данное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

СБУ призывает граждан на оккупированных территориях не становиться инструментом в руках врага и не содействовать укреплению оккупационного порядка. Всех, кто располагает информацией о лицах, помогающих захватчикам организовывать фальшивое волеизъявление, просят сообщать на горячую линию 1516, по электронной почте 1516@ssu.gov.ua или через чат-бот.

Напомним, Россия проводит на оккупированных территориях, в частности в части Запорожской области, второй этап так называемого досрочного голосования на выборах в Госдуму. Он продлится до 17 сентября, а основной этап запланирован на 18–20 сентября. Вместо открытия избирательных участков оккупанты обходят дома и заставляют местных жителей голосовать.

По словам корреспондента из Запорожья, такие обходы сопровождаются давлением и запугиванием: если люди не открывают дверь, к ним приходят повторно и расспрашивают соседей. Голосование уже провели в воинских частях оккупантов и населенных пунктах так называемой "красной зоны", в частности в Васильевке, Каменке-Днепровской, Энергодаре и Днепрорудном.