Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як росіяни можуть використовувати жителів на окупованих територіях?

Російські окупаційні адміністрації під керівництвом кураторів із Москви знову намагаються залучити місцеве населення до незаконного плебісциту. Головна мета агресора полягає у спробі легітимізувати кремлівський режим на захоплених землях та зафіксувати удавану підтримку провладних партій Росії.

У спецслужбі підкреслюють, що загарбники діють за вже відпрацьованою схемою, яку застосовували під час попередніх заходів. Зокрема, у вересні 2022 року ворог проводив псевдореферендум у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а в 2023 році – фейкові вибори до регіональних органів влади, примусово або через заохочення залучаючи українців до "виборчкомів" та агітаційних бригад.

Українські правоохоронці нагадують, що будь-яка участь в організації чи проведенні незаконних голосувань є тяжким злочином. Діяння передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

СБУ закликає громадян на окупованих територіях не ставати інструментом у руках ворога та не сприяти утвердженню окупаційного порядку. Усіх, хто володіє інформацією про осіб, які допомагають загарбникам організовувати фейкове волевиявлення, просять повідомляти на гарячу лінію 1516, електронну пошту 1516@ssu.gov.ua або через чат-бот.

Нагадаємо, Росія проводить на окупованих територіях, зокрема в частині Запорізької області, другий етап так званого дострокового голосування на виборах до Держдуми. Він триватиме до 17 вересня, а основний етап запланований на 18 – 20 вересня. Замість відкриття виборчих дільниць окупанти обходять будинки та змушують місцевих жителів голосувати.

За словами кореспондента із Запоріжжя, такі обходи супроводжуються тиском і залякуванням: якщо люди не відчиняють двері, до них приходять повторно та розпитують сусідів. Голосування вже провели у військових частинах окупантів і населених пунктах так званої "червоної зони", зокрема у Василівці, Кам’янці-Дніпровській, Енергодарі та Дніпрорудному.