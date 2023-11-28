Об этом 24 Каналу заявил журналист и публицист Константин Эггерт, отметив, что в то же время правительство Нидерландов – это всегда коалиция. Однако, чтобы его сформировать, вероятно, Вилдерсу понадобится несколько месяцев.

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"Вилдерс – не самый резко скептический по отношению к Украине политик Европы. Виктор Орбан значительно хуже для украинцев по этому поводу – жестче говорит. Вилдерс всегда проявлял такой скепсис, он очень осторожен в заявлениях", – подчеркнул журналист.

В то же время должности министра иностранных дел и министра обороны Нидерландов могут получить представителей других правых партий, которые более позитивно относятся к Украине.

Я не думаю, что даже, если Вилдерс станет премьером в Нидерландах, а это не гарантировано, то Украине угрожают чрезвычайные проблемы. Не думаю, что это так. Но на другие страны я бы смотрел с большей опаской,

– сказал Константин Эггерт.

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Главная проблема европейских избирателей

В Европе есть разные правые партии. У правительства в европейских странах нет диктатуры, которая есть в Беларуси или России. В Европе – парламентская демократия, где у правительства есть ограничения.

"В этом смысле, мне кажется, правительству Вилдерса будет очень сложно единолично пойти на определенные жесткие меры по ограничению помощи Украине", – добавил журналист.

По его мнению, все ограничится разговорами. Ведь для избирателей Нидерландов это – не главная тема.

Главная проблема для европейского электората во многих странах – миграция. Люди не живут проблемами внешней политики, они живут своей жизнью. Поэтому и продвигается "волна" правых в Европе.

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