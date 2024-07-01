Парламентские выборы во Франции: Макрон и Ле Пен прокомментировали результаты первого тура

Во Франции 30 июня состоялся первый тур досрочных парламентских выборов. По результатам, в этом туре победила ультраправая партия "Национальное объединение".

Президент Франции Эммануэль Макрон и ультраправый политик Марин Ле Пен уже прокомментировали результаты этих выборов.

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Что сказал Макрон о результатах парламентских выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил значительную явку избирателей в первом туре досрочных парламентских выборов, подчеркнув решающий характер голосования для французов и их намерение "прояснить политическую ситуацию".

Президент Франции призвал к "широкому демократическому и республиканскому единству" накануне второго тура голосования, который окончательно определит победителей в мажоритарных округах.

Нынешний премьер-министр Габриэль Аттал после объявления результатов экзитполов выступил с резким предупреждением, заявив, что "крайне правые стоят у дверей власти". Аттал раскритиковал политические предложения "Национального объединения", назвав их "катастрофическими", и призвал, чтобы эта политическая партия "не получила ни одного голоса" в предстоящем втором туре выборов.

Как отреагировали на победу в "Национальном объединении"

Джордан Барделла, лидер французского правопопулистского "Национального объединения", объявил недавний успех своей партии на выборах, которая набрала более 33% голосов, "категорическим приговором", свидетельствующим, что французы "явно хотят перемен".

Он заявил, что голосование 7 июля, которое окончательно определит победителей в мажоритарных округах, будет "одним из самых решающих в истории Пятой республики".

Ранее Барделла подтверждал свою заинтересованность в должности премьер-министра, если "Национальное объединение" и его союзники получат абсолютное большинство на предстоящих выборах. На этот раз он снова подчеркнул свою позицию.

Если избиратели обеспечат нам абсолютное большинство, я готов быть премьер-министром всех французов,

– сказал он.

В то же время Марин Ле Пен, партия которой одержала громкую победу в первом туре выборов в воскресенье, заявила, что "ничего не выиграно, и второй тур является решающим".

Ранее после объявления результатов экзитполов первого тура парламентских выборов во Франции в Париже в ночь на 1 июля тысячи французов вышли на протест на площадь Республики. Французы выступали против победы на них партии "Национальное объединение".