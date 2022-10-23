Разговаривали до поздней ночи: о чем могли договариваться Джонсон и Сунак

На фоне заявления Лиз Трасс об отставке с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон охотно вернулся к участию в гонке за кресло. Накануне он провел тайные переговоры с Сунаком.

Напомним, что Борис Джонсон прибыл в Великобританию, когда узнал об отставке Лиз Трасс. Теперь же стало известно о его загадочных переговорах с Риши Сунаком, у которого тоже есть шансы занять этот пост.

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Переговоры велись до поздней ночи

Как рассказывает журналист Майкл Драммонд, переговоры между Борисом Джонсоном и Риши Сунаком продолжались до глубокой ночи. Политики обсуждали возможное объединение сил, подчеркивают в издании. Оно особенно нужно Джонсону, ведь уровень его поддержки депутатами несколько ниже.

Заметим, что Сунака поддерживает 121 депутат. Что касается Джонсона, то СМИ сообщают, что он тоже получил необходимые 100 голосов, чтобы баллотироваться. Но журналисты SkyNews не так уверены. Согласно их данным, за Джонсона проголосовали только 56 депутатов.

Противоречивые заявления о поддержке бывшего премьера все больше наталкивают обозревателей на мнения о сотрудничестве. Мол, Джонсон не просто так до глубокой ночи общался с Сунаком. Он стремился не только заручиться его поддержкой, но получить голоса потенциального конкурента.

Решение озвучат в понедельник 24 октября

Добавим, что Джонсон и Сунак – представители Консервативной партии. Поэтому среди них и должны выбрать, кто будет иметь возможность в дальнейшем бороться за кресло премьера. У обоих претендентов не так уж много времени. Ведь к 14:00 понедельника 24 октября у них должно быть не менее 100 голосов. После этого в партии должны будут определить, кто из претендентов будет представлять ее в избирательной гонке.

Интересно, что в конце лета выбирали между Сунаком и Трасс. Тогда политик получила 102 голоса. Но после 44 дней в должности она подала в отставку.

Отметим, что ни Джонсон, ни Сунак официально еще не озвучили намерение соревноваться за кресло премьера. Но не исключено, что соответствующую информацию они озвучат уже завтра, когда станет понятно, кто вообще получит такую возможность.

Накануне политолог Андрей Вигиринский объяснил, почему Лиз Трасс подала в отставку. Он назвал причины, заставившие премьер-министра попрощаться со своей должностью за столь короткий промежуток времени. Об этом читайте в нашем материале.

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