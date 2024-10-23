В Беларуси назначили дату президентских выборов

Стало известно, когда у сообщницы российской агрессии – Беларуси – пройдут выборы президента. Ранее Александр Лукашенко заверил, что они будут "честными".

Как сообщают белорусские СМИ, на заседании Палаты представителей была определена дата, когда пройдут выборы президента. Это произойдет 26 января 2025 года.

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"Чисто и аккуратно"

Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что предстоящие выборы состоятся "чисто и аккуратно".

Говорят наши беглецы: Лукашенко поехал на "Дожинки" – начал предвыборную кампанию. Запомните: больше чего бы я не хотел — чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента,

– отметил диктатор.

Справка: Дожинки — ежегодный "фестиваль-ярмарка тружеников села", который проводится в Беларуси с 1996 года. 19 октября 2024 на нем побывал и Лукашенко. Он сказал, что его визит не является частью предвыборной кампании. Диктатор просто хочет поблагодарить белорусов за обеспечение продовольственной безопасности страны. В то же время Лукашенко также заявил, что даже если бы это была предвыборная кампания, он имел бы на это полное право.

Еще в начале 2024 года Александр Лукашенко заявлял о своем намерении баллотироваться на восьмой срок. Напомним, что президентское кресло занимает с июля 1994 года. В 2022 году политик документ об изменениях в Конституции, которые обеспечили ему возможность занимать этот пост до 2035 года.

Отметим, что вступление диктатора на седьмой срок в 2020 году прошло небезболезненно. Тогда по Беларуси прокатилась волна масштабных протестов. Люди заявляли о фальсификации выборов. Впрочем, Минск наконец подавил восстание, а несогласных бросил за решетку.