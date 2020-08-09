В день основного голосования на выборах президента Беларуси, 9 августа, в Минске силовики скрутили трех журналистов российского телеканала "Дождь" и увезли их в неизвестном направлении. Отметим, что "Дождь" в России считают оппозиционным вещателем.

Детали задержания журналистов "Дождя"

Инцидент произошел на улице Интернациональной, 18. Судя по кадрам задержания, которые распространяются в сети, силовики были в масках, но в гражданской одежде. Также они не имели соответствующих опознавательных знаков. Об этом сообщает 24 канал.

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"Дождь", со своей стороны, сообщил, что в Минске задержали их корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Произошло это после того, как те пообщались с соратницей главной конкурентки Лукашенко на выборах Светланы Тихановской – Марией Колесниковой. Интересно, что последнюю также задерживали накануне вечером, но уже отпустили.

Смотрите видео задержания журналистов "Дождя" в Минске

Журналисты "Дождя" не имели аккредитации

Об этом в комментарии информационные агентства "Интерфакс" сообщило главный редактор телеканала Тихон Дзядко. По его словам, они в установленные сроки, еще 15 июля, подали все необходимые документы в МИД Беларуси на аккредитацию для работы на выборах президента. Но аккредитацию так и не получили, хотя спрашивали о подтверждении ежедневно.

Дзядко отметил, что пока нельзя говорить о том, что журналистов задержали именно за отсутствие аккредитации.

Мы даже не знаем, кто их задержал. Все что мы знаем – это то, что было на видео, пока больше ничего,

– отметил он.

Реакция на задержание журналистов из России

Первым задержание прокомментировал здешний Союз журналистов. Соответствующее сообщение появилось на их сайте.

Союз журналистов России считает, что задержание российских журналистов, очевидно, нарушает права на свободу слова и свободу распространения информации. СЖР требует от властей Беларуси немедленного освобождения наших коллег,

– заявили в Союзе.

Здесь добавили, что о претензиях силовиков в сторону сотрудников "Дождя" пока официально ничего не сообщали.

Кроме того, дала свой комментарий относительно ситуации пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она сообщила, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации, передает агентство "РИА Новости".

"Посольство России в Республике Беларусь подключилась к решению ситуации в связи с задержанием журналистов "Дождя" в Минске и находится в контакте с белорусской стороной. Установлено их местонахождение. Журналистам оказывают консульскую помощь", – отметила Захарова.

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Выборы в Беларуси: коротко

Главный день голосования на президентских выборах в Беларуси – 9 августа. До этого на протяжении 5 дней белорусы могли проголосовать за своего кандидата в президенты на предыдущих выборах.

Участие в гонке участвуют 5 кандидатов – председатель партии Белорусская социал-демократическая "Грамада" Сергей Черечень , жена задержанного блогера и активиста Светлана Тихановская , бывший сдепутат Анна Канопацкая , сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и действующий президент Александр Лукашенко . Последний будет баллотироваться на 6 срок.

, жена задержанного блогера и активиста , бывший сдепутат , сопредседатель объединения "Говори правду" и действующий президент . Последний будет баллотироваться на 6 срок. Собственно Тихановская является главной конкуренткой Лукашенко на выборах. Ее поддерживают также оппозиционные кандидаты, которых ЦИК не зарегистрировала для участия в выборах.

Накануне выборов в Беларуси начались преследования и задержания оппозиционных активистов, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгонял ОМОН.

Германия, Франция и Польша призвали Беларусь провести прозрачные и честные выборы президента.

Как проходит основной день голосования во время выборов президента Беларуси – можете ознакомиться по этой ссылке.