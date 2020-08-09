У день основного голосування на виборах президента Білорусі, 9 серпня, у Мінську силовики скрутили трьох журналістів російського телеканалу "Дождь" і відвезли їх у невідомому напрямку. Зауважимо, що дождь у Росії вважають опозиційним мовником.

Деталі затримання журналістів "Дождя"

Інцидент трапився на вулиці Інтернаціональній, 18. Судячи з кадрів затримання, які ширяться мережею, силовики були в масках, але в цивільному одязі. Також вони не мали відповідних розпізнавальних знаків. Про це повідомляє 24 канал.

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"Дождь", зі свого боку, повідомив, що в Мінську затримали їхніх кореспондентів Володимира Роменського та Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова.

Сталося це після того, як ті поспілкувалися з соратницею головної конкурентки Лукашенка на виборах Світлани Тихановської – Марією Колесніковою. Цікаво, що останню також затримували напередодні ввечері, але вже відпустили.

Дивіться відео затримання журналістів "Дождя" в Мінську

Журналісти "Дождя" не мали акредитації

Про це у коментарі інформаційні агенції "Інтерфакс" повідомив головний реактор телеканалу Тихон Дзядко. За його словами, вони в установлені терміни, ще 15 липня, подали всі необхідні документи в МЗС Білорусі на акредитацію для роботи на виборах президента. Але акредитацію так і не отримали, хоча запитували про підтвердження щодня.

Дзядко зауважив, що поки не можна говорити про те, що журналістів затримали саме за відсутність акредитації.

Ми навіть не знаємо, хто їх затримав. Все що ми знаємо це те, що було на відео, поки більше нічого,

– зазначив він.

Перша реакція на затримання журналістів із Росії

Поки там затримання прокоментував тутешній Союз журналістів. Відповідне повідомлення з’явилося на їхньому сайті.

Союз журналістів Росії вважає, що затримання російських журналістів, очевидно, порушує права на свободу слова та свободу поширення інформації. СЖР вимагає від влади Білорусі негайного звільнення наших колег,

– заявили в Союзі.

Тут додали, що про претензії силовиків у бік співробітників "Дождя" поки офіційно нічого не повідомляли.

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Вибори в Білорусі: коротко

Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.

Участь у перегонах беруть 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень , дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська , ексдепутат Ганна Канопацька , співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко . Останній балотуватиметься на 6 термін.

, дружина затриманого блогера та активіста , ексдепутат , співголова об'єднання "Говори правду" і чинний президент . Останній балотуватиметься на 6 термін. Власне Тихановська є головною конкуренткою Лукашенка на виборах. Її підтримують також опозиційні кандидати, яких ЦВК не зареєструвала для участі у виборах.

Напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.

Німеччина, Франція і Польща закликали Білорусь провести прозорі та чесні вибори президента.

Як проходить основний день голосування під час виборів президента Білорусі – можете ознайомитися за цим посиланням.