Президентские выборы в Чехии: кто прошел во второй тур

В Чехии проходят президентские выборы. Во второй тур вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и эксгенерал НАТО Петер Павел.

В настоящее время подсчитали 64,7% бюллетеней. Лидер оппозиционной партии ANO Бабиш набрал 37,5% голосов. Его соперник Павел - 33%.

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Существенный отрыв

Бабиш и Павел имеют значительный отрыв от других кандидатов. На третьем месте оказалась бывшая ректор университета Менделя Дануше Нерудова, набрав 13,8% голосов избирателей.

Однако показатели Бабиша постепенно сокращаются с началом подсчета голосов в крупных городах. Поэтому сложно сказать, как распределятся первое и второе место. Однако уже можно говорить о втором туре.

Второй тур выборов пройдет через 2 недели. Победитель заменит на посту действующего президента Милоша Земана. Он занимал пост президента уже 10 лет.

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