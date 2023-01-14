Президентские выборы в Чехии: кто прошел во второй тур
Источник:Reuters
В Чехии проходят президентские выборы. Во второй тур вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и эксгенерал НАТО Петер Павел.
В настоящее время подсчитали 64,7% бюллетеней. Лидер оппозиционной партии ANO Бабиш набрал 37,5% голосов. Его соперник Павел - 33%.
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Существенный отрыв
Бабиш и Павел имеют значительный отрыв от других кандидатов. На третьем месте оказалась бывшая ректор университета Менделя Дануше Нерудова, набрав 13,8% голосов избирателей.
Однако показатели Бабиша постепенно сокращаются с началом подсчета голосов в крупных городах. Поэтому сложно сказать, как распределятся первое и второе место. Однако уже можно говорить о втором туре.
Второй тур выборов пройдет через 2 недели. Победитель заменит на посту действующего президента Милоша Земана. Он занимал пост президента уже 10 лет.
Позиция лидеров по Украине
- Ранее СМИ писали, что Петр Павел четко высказывался за продление дипломатической, финансовой и военной помощи Украине.
- Андрей Бабиш не отвечал конкретно относительно того, будут ли продолжать поддержку.